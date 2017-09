Garofano Verde, scenari di teatro omosessuale: in scena Biglietti agli amici

Garofano Verde • scenari di teatro omosessuale al Teatro India: tre serate, tre incontri con scritture e artisti, tre affacci su poetiche, letterature, drammaturgie, sempre con omaggi ad autori dotati di sensibilità per i generi, per le identità, per l’immaginario altro. Escludendo intelligenze artificiali di algoritmi per individuare orientamenti gay o etero. Garofano Verde privilegia l’umano.

Biglietti agli amici al Teatro India

Il 28 settembre in scena Biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli. Lo spettacolo costituisce il primo capitolo ufficiale per una lettura scenica a cura di Massimiliano Civica, lui stesso presente con Carmelo Alù, per raccontare, per introdurre, per dar voce a un micro-epistolario che Tondelli concepì con distinte e riflettute dediche a giovani compagni di vita e d’intelletto, rimarcando l’effimero dei rapporti, l’amarezza per l’inafferrabilità degli altri.

Apre la staffetta di Garofano Verde Artemy del giovane Simone Carella, vincitore del Premio Inedito - Colline di Torino, un testo sulla dimensione spazio-temporale dei ricordi di due ragazzi ex innamorati.