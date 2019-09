Big Little Stories! lo spettacolo improvvisato

La nuova Scuola di Improvvisazione Teatrale a Roma, Evasione Teatrale® apre la stagione al Teatro Cometa Off a Roma con uno spettacolo completamente improvvisato: BIG LITTLE STORIES - Ovvero, 6 Autori in cerca di Personaggi



Non è Pirandello ma potrebbe esserlo, e potrebbe diventare un po’ Pinter, Brooks e Tarantino, un po’ Miyazaki, oppure Avatar, Titanic e Borotalco. Un film mai visto prima… perché 6 Improvvisatori si alterneranno sul palcoscenico per mettere in scena il loro “film” improvvisato!



Cosa significa "Spettacolo Improvvisato"?

1. Che il pubblico sarà chiamato a interagire con gli attori dalla platea per dirigere insieme la storia grazie agli input di volta in volta richiesti.

2. Che ogni spettacolo di improvvisazione è un evento unico, irripetibile e imprevedibile, perché basato sulle scelte degli spettatori in sala e sulle reazioni degli attori in scena.



L'improvvisazione è una disciplina molto antica che accompagna il Teatro da sempre. Gli attori che saranno in scena non sapranno cosa succederà loro, chi saranno e cosa diranno. Le storie che li vedranno registi e interpreti saranno inventate al momento e con gli input che il pubblico darà.



Questo spettacolo si chiama BIG LITTLE STORIES perché i sei attori che calcheranno le scene attraverseranno il confine fra il mondo reale e il mondo immaginario, creando piccole storie improvvisate con il grande potere dell’immaginazione e della fantasia, grazie all’arte teatrale dell’improvvisazione. E il pubblico in scena sarà coregista insieme a loro di straordinarie storie irripetibili.



BIG LITTLE STORIES

Ovvero, 6 Autori in cerca di Personaggi

Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di e con Emanuele Ceripa

E con Alessandra Antonelli, Davide Aspesi, Fabrizio Nicoletti, Marco Mancini, Roberta Costantino, Sara Fraietta, Valerio Flamini



DATA UNICA

Sabato, 21 Settembre 2019 | Ore 21:00

Teatro Cometa OFF

Via Luca della Robbia 47

Zona Testaccio, Roma



BIGLIETTI | Intero 5 €

(Compresa Tex di iscrizione)



PRENOTAZIONI

https://evasioneteatrale.it/prenota-show/

oppure inviando una mail a

prenotazioni@evasioneteatrale.it

Ulteriori info al sito www.evasioneteatrale.it