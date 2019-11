Big Little Stories, lo spettacolo improvvisato

Evasione Teatrale® Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale presenta:



BIG LITTLE STORIES

8 Personaggi in veste d’Autore

Sabato, 23 Novembre | ore 21:00

Teatro Hamlet

Via Alberto da Giussano 13 | Pigneto-Casilina | Roma



***Prenotazione Online Obbligatoria***

https://evasioneteatrale.it/prenota-show/



SINOSSI



Potrebbe essere Pirandello e forse lo è, ma potrebbe essere anche un po’ Spielberg, Brooks e Tarantino, un po’ Miyazaki, oppure Avatar, Titanic e Il buono, il brutto e il cattivo. Un mashup mai visto prima e che non possiamo raccontarvi perché lo spettacolo è davvero tutto completamente improvvisato.



Cosa significa Improvvisato?

1. Che il pubblico sarà chiamato a interagire dalla platea per dirigere insieme agli attori la storia, attraverso agli input di volta in volta richiesti.

2. Che ogni spettacolo di improvvisazione è un evento unico, irripetibile e imprevedibile, perché basato sulle scelte degli spettatori in sala e sulle reazioni degli attori in scena.



IMPROVVISAZIONE



Gli attori che saranno in scena non sapranno cosa succederà loro, chi saranno e cosa diranno. Le storie che li vedranno registi e interpreti saranno inventate al momento e con gli input che il pubblico darà.



Questo spettacolo si chiama BIG LITTLE STORIES perché gli attori che calcheranno le scene attraverseranno il confine fra il mondo reale e il mondo immaginario, creando piccole storie improvvisate con il grande potere dell’immaginazione e della fantasia, grazie all’arte teatrale dell’improvvisazione e richiamando alla mente atmosfere e motivi cult dei generi cinematografici più noti.



E il pubblico? Riderà e si sorprenderà per 1 ora, tossirà come in ogni rispettabile Teatro nei momenti di tensione, ma soprattutto potrà essere Regista insieme agli attori della scena teatrale…



Basta un input: un’idea, basta la fantasia e la voglia di divertirsi insieme!



Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di e con_

Emanuele Ceripa

E con_

Alessandra Antonelli, Davide Aspesi, Fabrizio Nicoletti, Marco Mancini, Roberta Costantino, Sara Fraietta, Valerio Flamini



DATA UNICA

Sabato, 23 Novembre 2019 | Ore 21:00

Teatro Hamlet

Via Alberto da Giussano 13

Zona Pigneto-Casilina | Roma



BIGLIETTI

Intero | 10 €

Tessera Annuale Teatro | 2 €



Evasione Teatrale® | Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale

www.evasioneteatrale.it

Gallery