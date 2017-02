Big City Life: Street art a Tor Marancia

Da alcuni anni a questa parte la Street art sta cambiando profondamente il volto della Capitale ponendosi come una, o forse l'unica, manifestazione di arte contemporanea unanimemente accettata sia dalle grandi istituzioni cittadine che dal grande pubblico. "Big City Life" è un progetto corale di arte urbana partecipata grazie al quale venti artisti, provenienti da diversi paesi, hanno realizzato dipinti murali monumentali sulle facciate delle undici palazzine del comprensorio di via di Tor Marancia 63. Il progetto, ideato dalla galleria 999 Contemporary è stato sostenuto economicamente da Roma Capitale Assessorato alla Cultura, Creatività, Promozione artistica e Turismo, da Fondazione Roma-Arte-Musei, dalla stessa l'associazione culturale 999Contemporary e condiviso con ATER del Comune di Roma, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Comune di Roma, con lo scopo di trasformare la borgata romana in un distretto di arte pubblica contemporanea unico al mondo. Il carattere popolare originario della zona è ancora evidente; nei cortili, direttamente accessibili dalla strada, condomini, passanti e curiosi sono i protagonisti degli spazi e i liberi fruitori di questa galleria d'arte en plein air. Appuntamento: Domenica 12 Marzo alle ore 15.00 in Viale Tor Marancia 63 Contributo evento: 10 euro A cura di: Chiara Addi ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visive Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086