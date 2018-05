Big Bang Swing Night

Dopi il grande successo della prima serata swing, il Big Bang è lieto di invitare tutti gli amanti, ma anche solo i curiosi, di questo genere musicale che ha segnata un'epoca, la Swing Era, in cui le big bang facevano scatenare i ballerini nei locali più belli al mondo come il Savoy Ballroom ad Harlem, New York City. E sarà proprio la sala New York del Big Bang che ci porterà a rivivere l'atmosfera retrò di quegli anni, grazie alla musica live di henzapoppin Cortese 5et e alle selezioni musicali di Romanà