Bici al bacio al parco degli Acquedotti

Il parco degli Acquedotti al tramonto incanta, stupisce, rapisce. Quale gesto esprime più di ogni altro queste emozioni? Un bacio! Un'originale visita su 2 ruote del Parco degli Acquedotti con gran finale sotto le arcate dell'Acquedotto Claudio per dare il via al primo flash mob del Parco dell'Appia Antica: un bacio al tramonto nella suggestiva scenografia degli Acquedotti. 17.30: appuntamento presso la sede Fuori di Ruota Via Lemonia 31.

18.00-19.30: pedalata agli Acquedotti con visita guidata negli angoli più nascosti e affascinanti del parco 19.30-20.00: bacio flashmob e servizio fotografico con fotografi professionisti

Evento aperto a tutti coloro che hanno voglia di pedalare, visitare gli Acquedotti al tramonto e scambiarsi un bacio: amici, famiglie, coppie, amanti, single, eterosessuali e non, grandi e piccoli :-) Costo Visita Guidata: 5 euro Costo noleggio bici (3 ore): 7 euro.

Flashmob: partecipazione aperta a tutti e gratuita. Appuntamento Flash Mob: ore 19.30 al Casale Roma Vecchia. Prenotazione obbligatoria: fuoridiruota@gmail.com. Info: Valerio 339/7675181