Torna a grande richiesta la terza edizione di BicYoga agli Acquedotti. Dopo i successi delle prime due edizioni, il Parco degli Acquedotti ospiterà per il terzo anno consecutivo l’evento BicYoga, domenica 7 maggio 2017.

Un modo per vivere il Parco degli Acquedotti maniera originale: all'avvincente visita guidata su due ruote delle bellezze del parco tenuta da Pasquale Grella, grande esperto del parco e conoscitore delle sue bellezze e della sua storia, saranno accostate delle lezioni di Yoga Kundalini dell’’insegnante SIRI SAT KAUR.

BicYoga è un evento innovativo, che si propone di “allineare” Mente e Corpo contemporaneamente, sperimentando i benefici di una sessione di Yoga al tramonto dopo un’avvincente pedalata… tutto nello scenario suggestivo degli Acquedotti al tramonto.

La sessione di Yoga è adatta a tutti i livelli, sia principianti che Yogisti esperti. Il percorso in bicicletta è di circa 7 km ed è pianeggiante, intervallato da brevi pause in cui la guida farà apprezzare in maniera semplice e immediata le bellezze archeologiche del parco, con cenni alla storia/cultura/cinematografia che lo ha visto protagonista.

L'evento è organizzato da Fuori di Ruota, Associazione Culturale che opera per la promozione del Parco e dell’uso della bicicletta, con il patrocinio del Parco Regionale dell'Appia Antica.