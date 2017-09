BIANCO #NERO #ROSSO – Collettiva d'arte

Spazio40 Galleria d'arte a Trastevere apre la stagione 2017 -18 con una Collettiva d'arte che ha per tema tre colori: #BIANCO #NERO #ROSSO. Gli artisti sono stati chiamati ad esprimersi con estrema libertà espressiva, con l'unico vincolo della predominanza dei tre colori nell'ambito del quadro compositivo dell'opera. Nella storia dell'arte, diversi artisti hanno affrontato la contaminazione tra questi colori nelle loro opere: Capogrossi, Rothko, Burri, il grande Picasso, solo per citarne qualcuno. La stessa grafica scelta per la promozione dell'evento, studiata da Riccardo Falcione per Spazio40, è una chiaro omaggio al maestro Capogrossi.

Il risultato della selezione è stato sorprendente: opere astratte, figurativo, fotografie intriganti, ma anche ceramica ed installazioni.

Alla Collettiva d' arte, curata da Tina Loiodice, partecipano 39 artisti: BeeAnKee, Germana Benvenuti, Gianpaolo Berto, Alessandro Bianco, Paola Bracaglia, Antonella Cascio, Antonio Cinelli, Ilaria Clementi, Arianna Cola, Rita Denaro, Miranda De Sanctis, Tiziana Di Bartolomeo, Marilena Di Gianvito, Angela Donatelli, Sara Fedeli, Loredana Giannotti, Fabio Gismondi, Liora Hazan, Giovanni Ingrassia , Roberto Loreti, Maria Grazia Lunghi, Serena Marchetti, Ninah Mars, Monos, Barbara Monti, Daniela Pagliuca, Ilaria Pergolesi, Mines Perri, Adriana Pignataro, Roberto Pinetta, Eugenio Rattà, Lillo Sauto, Angela Serafino, Lisistrata Simone, Claudio Sosa, Elena Spizzichino, Daniela Tamburini, Eleonora Tomassini, Liliana Ummarino.

La sera del vernissage, venerdì 15 settembre, Spazio40 ha organizzato un incontro con lo scrittore Pietro Lucari, autore della trilogia "Ora".



#BIANCO #NERO #ROSSO

15 – 21 settembre 2017

Spazio40 Galleria d'arte

Via dell'Arco di S. Calisto 40 – Roma (Trastevere)

Orario 12.00 – 21.00



Per info: 3491654628

spazio40@tiscali.it

www.spazio40galleria.it