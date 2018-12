Biancaneve e i sette nani al Teatro Italia

E’ in arrivo al Teatro Italia di Roma “BIANCANEVE E I SETTE NANI” il musical, basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm, che ha ispirato il primo lungometraggio prodotto dalla Disney, incantando da sempre grandi e piccini. Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 e domenica 30 dicembre rispettivamente alle ore 21.00 e alle ore 16.00 e i biglietti sono già disponibili sui circuiti Vivaticket e Ciaoticket.



Dopo il grande successo riscosso con la produzione del musical Monster Allergy, portata nei teatri di Roma e Milano nel 2016, Francesca Cipriani, ricercatrice di talenti, ideatrice della scuola “Musical Weekend”e fondatrice della prima compagnia di musical composta interamente da bambini “professionisti” I CIPRIX, propone per Natale 2018 una rivisitazione in chiave rock, divertente, originale e moderna, ma allo stesso tempo fedele allo spirito della favola, di “BIANCANEVE E I SETTE NANI”.



Per la nuova versione della fiaba, Francesca si è avvalsa della collaborazione di grandi professionisti del settore dell’entertainment per bambini e ragazzi: la sceneggiatura è stata, infatti, affidata a Katia Centomo - scrittrice e fumettista che opera nel settore dei cartoni animati e della narrativa per ragazzi, nonché creatrice della serie Monster Allergy - e a Francesco Artibani, sceneggiatore Disney Italia su Topolino, PKNA, MMMM e W.I.T.C.H., nonché co-creatore di Monster Allergy. Per dare un’inedita atmosfera musicale alla fiaba è stato coinvolto il compositore e chitarrista Giovanni Cera, approdato, dopo varie collaborazioni nel rock e nel pop, nel mondo dei cartoni animati come compositore di sigle e colonne sonore, tra le quali la serie Wìnx Club, il suo lavoro di maggior successo distribuito in più di cento paesi, di cui ha creato tutte le canzoni originali (testi e musiche). “Per Biancaneve e i Sette Nani - spiega Giovanni - abbiamo pensato di utilizzare un colore rock/ pop per rendere la storia più attuale e moderna. Questo espediente, insieme all’interpretazione delle canzoni dei giovani artisti e ai testi realizzati da Katia Centomo, credo che renda il musical piacevole e autentico, adatto per il divertimento e la gioia dei più piccoli”.



Il cd con la colonna sonora di ‘Biancaneve e i Sette Nani’ sarà disponibile su Amazon dal 14 dicembre e potrà essere acquistato a partire dalle prossime due date di Roma direttamente nei numerosi teatri italiani che dal 2019 ospiteranno il musical.



La direzione musicale insieme alla messinscena dello spettacolo, sono stati invece affidate alla preziosa esperienza del Maestro Cinzia Pennesi.



Protagonisti sul palco I CIPRIX, la prima compagnia formata da 22 giovanissimi professionisti del musical che affrontano, nonostante la tenera età, tutto con il massimo impegno, lavorando duramente, con disciplina e collaborazione.



Nel cast di ‘Biancaneve e i Sette Nani’ si alterneranno in particolare 11 performer maschi e femmine di età compresa fra gli otto e i quattordici anni, provenienti da diverse regioni d’Italia che si sono formati nella danza, nella recitazione e nel canto frequentando la scuola “Musical Weekend”, ideata da Francesca Cipriani.



Quest’anno dunque il Natale riserva una nuova grande sorpresa fatta di professionalità, grandi collaborazioni e modernità per far rivivere una delle fiabe più amate tornando a far sognare grandi e piccini, con un inaspettato finale targato CIPRIX!



L’appuntamento è il 29 e 30 dicembre al Teatro Italia di Roma, con “BIANCANEVE E I SETTE NANI”.



I Ciprix in “BIANCANEVE E I SETTE NANI”

Sabato 29 dicembre ore 21.00

Domenica 30 dicembre ore 16.00

ROMA - Teatro Italia , Via Bari 18

Tel. 06/ 44239286 - teatroitalia@teatroitalia.info

Biglietti su Ciaoticket e Vivaticket

Prezzi: € 15,00 – 13,50 + d.p.



READ MORE:

Official website: www.francescacipriani.net/iciprix

FB: https://www.facebook.com/iciprix/

Instagram: @iciprix



Crediti:

Biancaneve e i 7 Nani, un nuovo musical

Scritto da Katja Centomo e Francesco Artibani

Liriche di Katja Centomo

Musiche di Giovanni Cera

Direzione musicale e messinscena di Cinzia Pennesi

Coreografie di Emanuela Mastandrea

Disegni scene e costumi Giulia Lo Murno e Rachele Azzarone

Immagine locandina Red Whale

Musiche arrangiate e orchestrate da Giovanni Cera - Consulenza Artistica di Massimo Telli

Registrazioni effettuate presso Studio Ninap Roma - Etichetta Tortuga

Produttore Esecutivo Bruno Borraccini

Una produzione

Francescacipriani.net





Press e comunicazione

Valentina Milano e Libera Mariella Tavaglione

info@valentinamilano.com

392 2512490

mariellatavaglione@abnormalmusic.it

345/ 9330724