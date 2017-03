Bharata Natyam e Odissi a Roma - spettacolo di danze sacre dell'India

LA DANZA DELLE SETTE DEE MADRI DIMOSTRAZIONE-SPETTACOLO DI DANZA SACRA DELL'INDIA a cura di Marialuisa Sales INGRESSO LIBERO Per ASSOCIAZIONE SIMMETRIA Sede dell'evento: SALA CONVEGNI DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA VIA DI SANTA LUCIA 5, ROMA Secondo la Tradizione i repertori dei due stili di danza classica dell'India Bharata Natyam ed Odissi sono riconducibili rispettivamente alla struttura del Tempio e allo svilupparsi di un Albero. La dimostrazione-spettacolo confronta alcuni aspetti relativi all'ambito rituale e compositivo dei rispettivi brani, con particolare enfasi alla struttura geometrico-matematica che ne costituisce il fondamento. La danza Bharata Natyam sarà eseguita dalla giovanissima allieva indiana Kaabini di soli 11 anni, formatasi esclusivamente secondo l'insegnamento tradizionale in sessioni individuali a casa della maestra. Per l'occasione speciale verrà presentato il rarissimo brano del repertorio Odissi di Guru V. Lakshmi Das (stile di Deb Prasad Das) dedicato alle sette dee madri: Brahmâṇī, Māheśvarī, Kaumarī, Vaiṣṇavī, Vārāhī, Indrāṇī e Cāṃuṇḍā. La presentazione sarà preceduta da spiegazione del testo e illustrazione delle connessioni del mito con la filosofia yoga. Per Info: info@simmetria.org orchestes@gmail.com SIMMETRIA http://www.simmetria.org/ MARIALUISA SALES http://www.danzamitologica.com/