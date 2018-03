Beyoncé e Jay-Z in concerto a Roma. Sensazionale ed esplosivo il live di Beyoncé e Jay-Z a Roma: i due approdano nella Capitale con On The Run Tour II, replica rinnovata nello show e nella scaletta del fortunato tour dell'estate del 2014.

Una lunga serie di live che farà tappa anche nella Città Eterna: Beyoncé e Jay-Z saranno in concerto a Roma l'8 luglio, allo Stadio Olimpico. Un'esibizione da non perdere con Jay-Z che farà il suo esordio davanti al pubblico italiano dopo trent'anni di carriera e Beyoncé che calcherà il palco della Capitale dopo il concerto spettacolo di San Siro del 2016.

Biglietti concerto Beyoncé e Jay-Z a Roma

Biglietti disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 10.00 di lunedì 19 marzo. Biglietti disponibili, in prevendita esclusiva per i membri del fanclub Beyhive e per gli iscritti a TIDAL, dalle ore 10.00 di mercoledì 14 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17 marzo.

Biglietti disponibili, in prevendita esclusiva per i possessori di carta Citi, dalle ore 12.00 di mercoledì 14 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17 marzo. Biglietti disponibili, in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation, dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17 marzo.