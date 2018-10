Bevo Solo Rock'n Roll presenta The Idles al Cotton Club

Il nuovo appuntamento del giovedì: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni 50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi.

Interpretano il più sano, ribelle e giovanilistico spirito Rock and Roll, la band ha un sound fortemente influenzato dagli anni '50, ma anche dalle più energiche e selvagge band degli anni '60: il suono di Link Wray, Chuck Berry, dei Sonics, di Elvis, dei Kinks e della gloriosa Stiff Records inglese di fine anni '70 riecheggia nel loro modo di fare musica.

Un brillante "trio elettrico" (chitarra, basso, batteria) fronteggiato da un motivato e ispirato cantante, che regalerà emozioni autentiche e fortemente Rock and Roll!



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL: CONCERTO + COCKTAIL 10€ CONCERTO + COCKTAIL + TAPAS 12€



Cotton Club

Via Bellinzona 2

Inizio concerti ore 22:30

info@cottonclubroma.it

+390685352527

+393490709468



Il LIVE di questo Giovedì: THE IDLES

Eddie Da Silva, Voce

Daniele Tanzilli, Chitarra

Massimo Bulgarelli, Basso

Daniele Giorgi, Batteria