Bevo Solo Rock’n Roll Presenta Bop Meters in concerto al Cotton Club

Il nuovo appuntamento del giovedì: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni 50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Il live giovedì 21 febbraio è con i Bop Meters.



Tutta l'energia del vero Rockabilly in uno show selvaggio ed istintivo!!! Un trio fortemente ispirato dalla tradizione di quel Rockabilly scarno e genuino tipico degli anni '50, con un sapiente mix fatto di brani originali e grandi cover. I Bop Meters vi trascineranno con il loro live nelle atmosfere, ma ancor di più nell’entusiasmo proprio della nascita di questo genere. Ok Let's Bop!!!



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL:

CONCERTO + COCKTAIL 10€

CONCERTO + COCKTAIL + TAPAS 12€

Inizio concerto ore 22:00



Line-up

Andrea Carta, contrabbasso-voce

Andrea Pesaturo, chitarra

Fabraizio Poggi, batteria - voce