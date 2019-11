Bevo solo Rock'n roll al Cotton Club: Jump Aces in concerto

L’appuntamento dedicato al Rock'N'Roll anni '50 della domenica: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni '50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Lezione di ballo "primi passi" con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica. Il LIVE di domenica 17 novembre 2019 è con JUMP ACES.



I Jump Aces sono una neoformazione romana jump_blues & swing che di nuovo ha solo il nome, è formata nella quasi totalità da musicisti molto conosciuti della scena romana e non solo.



Ingresso ore 19.30

Lezione ore 20.00

Concerto ore 21.00



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL:

LEZIONE + CONCERTO + DRINK 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 18€



Line-up

Marco Meucci, Voce/Piano

Alessandro Angelucci, Chitarra

Al Compassi, Contrabbasso

Lorenzo Fancocci, Batteria



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it