Bevo Solo Rock'n Roll al Cotton Club: Cherry Pie in concerto

L’appuntamento dedicato al Rock'N'Roll anni '50 della domenica: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni '50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Lezione di ballo "primi passi" con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica. Il LIVE di domenica 3 novembre 2019 è con CHERRY PIE TRIO.



Cherry Pie Trio ci porteranno in un viaggio nel favoloso mondo degli anni ‘50. Il gruppo nato nel 2010 e capitanato dal chitarrista Tyron D'Arienzo vanta oltre 400 concerti alle spalle in locali e festival di tutta Italia. Il trio essenziale e d’impatto, ricalca i più grandi successi del Rock’n’Roll. Da Chuck Berry a Elvis Presley, da Johnny Burnette a Little Richard, Carl Perkins e tutti i più grandi rappresentanti di quella musica che dagli Stati Uniti ha travolto tutto il mondo negli anni '50 e '60. Uno show spedito e senza soste tutto da ballare. La band si propone in “alta fedeltà”, con abiti a tema, sound e strumenti vintage. Insomma un’atmosfera coinvolgente dalla quale è impossibile uscire una volta entrati.



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



Ingresso ore 19.30

Lezione ore 20.00

Concerto ore 21.00

Lezione di ballo a cura della scuola Castelli Rock'n'Boogie



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL:

LEZIONE + CONCERTO + DRINK 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 18€



Line-up

Tyron D'Arienzo, Chitarra E Voce

Mike Califano, Contrabbasso

Mariano Gatta, Batteria