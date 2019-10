Bevo Solo Rock'n Roll al Cotton Club: a seguire Peggy Sue & The Dynamites in concerto

L’appuntamento dedicato al Rock'N'Roll anni '50 della domenica: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni '50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Lezione di ballo "primi passi" con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica. Il LIVE di domenica 10 novembre 2019 è con PEGGY SUE & THE DYNAMITES.



La band nasce nel 2013 grazie alla voglia dei componenti di divertirsi e far divertire il pubblico riproponendo i successi più famosi degli anni '50 e '60: da Wanda Jackson a Brenda Lee per poi passare a Little Richard e tanti tanti altri artisti dell'epoca. Il repertorio si compone inoltre di diversi successi musicali rivisitati in chiave Vintage, che hanno come scopo principale quello di far ballare, scatenare e divertire il pubblico.



Il desiderio di esibirsi e di costruire insieme un progetto musicale spingono i componenti a mettere in piedi una formazione live con uno stile musicale e scenografico all’insegna del puro Vintage. Tutti i membri si conoscono tra loro grazie alla frequentazione della stessa accademia di musica nella capitale. Back in time! attraverso uno spettacolo musicale interamente dedicato ai balli e i costumi dell'epoca.



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it



Ingresso ore 19.30

Lezione ore 20.00

Concerto ore 21.00

Lezione di ballo a cura della scuola Rocking Boogie - Swingin'Up

Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL:

LEZIONE + CONCERTO + DRINK 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 18€



Line-up

Simona Della Porta, Voce

Riccardo Schiavello, Chitarra

Antony Manzi, Batteria

Roberto Battilocchi, Contrabbasso