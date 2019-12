Bevo solo Rock'n Roll presenta Caltiki in concerto al Cotton Club

L’appuntamento dedicato al Rock'N'Roll anni '50 della domenica: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni '50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Lezione di ballo "primi passi" con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica.



Il LIVE di Domenica 29 dicembre è con CALTIKI, una band che suona rock’n'roll, surf e rockabilly, nata a Roma nell'estate del 2017 dall'amore per la libertà e l'energia della musica americana degli anni '50 americani. La forza primitiva e liberatoria del rock’n'roll dei Caltiki è un costante invito al ballo e a lasciarsi andare, tra colpi di coda rockabilly e scintille boogie woogie. Buddy Holly, Chuck Berry, Eddie Cochran e Brian Wilson sono i loro fari luminosi.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468



Ingresso ore 19.30

Lezione ore 20.00

Concerto ore 21.00

Lezione di ballo a cura della scuola Dance Boogie Woogie



Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL:

LEZIONE + CONCERTO + DRINK 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 18€



Line-up

Tommaso Di Giulio, Basso - Voce

Marco Montesano, Batteria - Voce

Giulio Filippini, Chitarra E Cori