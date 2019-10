Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford?, lo spettacolo teatrale

Da martedì 22 a giovedì 31 ottobre all'OFF/OFF Theatre vanno in scena i due istrioni Riccardo Castagnari e Gianni De Feo, calati nei panni delle due immortali dive: Bette Davis e Joan Crawford, omaggiate dallo spettacolo in prima nazionale "Che Fine Hanno Fatto Bette Davis e Joan Crawford?”, di Jean Marboeuf, per la regia di Fabrizio Bancale.

Nella pièce i due protagonisti danno voce, corpo e anima all'immaginario rapporto epistolare tra le due dive, prima, durante e dopo le riprese del clamoroso film "Che fine fa fatto Baby Jane?" del 1962.

Lo spettacolo

I conflitti non nascono dall'odio, ma dal dolore e il conflitto tra loro due è durato quasi cinquant'anni. E' per questo che il pubblico le ha amate e continua ad amarle ancora così profondamente.

Due donne. Due attrici. Bette e Joan sono due brillanti stelle nel firmamento di Hollywood, ma sono due stelle che hanno ormai imboccato il viale del tramonto. Sono dive viziate e capricciose, maschere luminose sul grande schermo, che indossano maschere per nascondere un dolore, anche nella loro vita privata. É in questo momento che arriva l'occasione imperdibile, quella che capita solo una volta nella vita: il ritorno al grande cinema con un film che si preannuncia trionfale e che porta il titolo di "Che fine ha fatto Baby Jane?", un'opera che ha già il profumo di Oscar. Due uomini. Due attori. Riccardo Castagnari e Gianni De Feo, sono maschere sul palcoscenico che danno corpo, voce e anima all'immaginario rapporto epistolare tra le due dive, prima, durante e dopo le riprese del film, attraverso il testo dell'autore francese Jean Marboeuf.

Battute folgoranti, allusioni maliziose e pungenti, parole di disumana ferocia e cattiveria. Una suggestiva trasposizione dalla carta al palcoscenico, del rapporto umano e professionale che unisce e separa le due amiche/nemiche e colleghe/rivali. Due donne fragili con cui il destino sembra volersi divertire e giocare, legando indissolubilmente le loro carriere al successo del film. E' il 1962 e tra scenate, litigi, dispetti e minacce, le riprese del film sono ormai terminate e si rincorrono sempre più insistenti le voci che quest’anno a stringere tra le mani l’ambita statuetta d’oro sarà solo una tra loro due: chi alzerà la statuetta tra Bette Davis o Joan Crawford? And the Oscar goes to…