Betta Blues Society live

Il collettivo del Nuovo Cinema Palazzo, in collaborazione con il collettivo Mojo Staion, propone in loco l'annuale rassegna live afro-american per portare sulla scena i nuovi talenti della musica nu-blues. ✔ H 22:00: Warm Up | dj-set a cura di #MojoStation [Big Band; Trad. Jazz; #Vaudeville; #Soul Blues] ✔ H 23:00: Betta Blues Society [ #Blues; String Band] ✔ A seguire: dj-set a cura di #MojoStation [AfroBeat; Funky & New Orleans Bitz; Detroit Boogie; Tennesse R'n'Roll; #NorthernSoul] # Quota di complicità consigliata: € 5. _________________________________________________________________________________________________ BETTA BLUES SOCIETY I Betta Blues Society propongono un mix di blues delle origini e di brani originali suonati con sola strumentazione acustica tipica del genere (dobro, ukulele, contrabbasso, percussioni). Sotto la guida della grintosa frontowman Elisabetta Maulo i live si distinguono per la grande vitalità e per il coinvolgimento del pubblico. Grande importanza viene data al feeling tra i musicisti e alle armonie vocali, sulla falsariga degli arrangiamenti delle grandi donne del blues come Sister Rosetta Tharpe, Bessie Smith e Ma Rainey. Elisabetta Maulo: voce, kazoo, ukulele, washboard Lorenzo Marianelli: dobro, ukulele, cori Fabrizio Balest: contrabbasso, cori Pietro Borsò: percussioni --------------------------------------------------- INFO // http://www.mojostation.net/ // www.nuovocinemapalazzo.it