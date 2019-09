Best Wine, la rassegna enologica si ferma a Terracina

L’ultimo weekend di settembre la Rassegna Enologica Best Wine farà sosta a Terracina nello splendido scenario del Centro Storico per un viaggio dei sensi tra prestigiose etichette di VINI affiancate dalla locale gastronomia di eccellenza.

Il tradizionale format di successo della manifestazione si svolgerà nelle serate di sabato 28 e domenica 29 settembre (dalle 17 alle 23) con l’elegante binomio di cultura enogastronomica e bellezza storica ed architettonica.

La Città ha già ospitato l’evento nei due anni precedenti ed è pronta a celebrare ancora una volta esclusive produzioni vinicole che esprimono il carattere e l’identità dei territori.

Differenti saranno le tipologie di vini in rassegna ma si parlerà anche del celebre locale “Moscato di Terracina” quale principe dei vitigni che ha dato il nome anche alla denominazione di origine (DOC) che contraddistingue la zona a tipica vocazione viticola sin dall’antichità.

La produzione di uve per la città rappresenta anche una venerabile tradizione della storia recente, di famiglie contadine legate alle vigne che negli anni ‘50 dalle pendici collinari, passando per la pianura arrivavano quasi a toccare il mare.

L’antica arte vinaria testimoniata dai tanti ritrovamenti archeologici, accompagnata da degustazioni guidate, sarà l’argomento trattato negli approfondimenti guidati dalla Fondazione Italiana Sommelier (Docente Antonio Abbate) e il Direttore del Museo Archeologico di Terracina (Dott. Pietro Longo).

Il percorso sarà articolato in tre location che abbracceranno il tessuto storico di “Terracina Alta”. La terrazza panoramica in Piazza del Municipio, il Castello Frangipane e Il Giardino della Grotta Romana faranno da cornice ai banchi di assaggio delle aziende produttrici partecipanti.

Calice, tracolla e scheda di degustazione saranno gli strumenti di una degustazione di alta qualità per apprezzare filosofie di produzione e unicità di autentici tesori enologici. L’obiettivo è far assaporare l’originale espressione di specifiche aree di provenienza e la tipicità di elementi che contraddistinguono la produzione di un vino.

L’elegante atmosfera accompagnata da raffinate musiche saranno gli ingredienti aggiuntivi delle piacevoli serate proposte da BEST WINE. Il resto lo faranno i vini, i prodotti agroalimentari in abbinamento e lo straordinario fascino di un Centro Storico mozzafiato.

La Rassegna Enologica è patrocinata dal Comune di Terracina. Visit Terracina è Social Media Partner dell’evento.