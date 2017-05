Bertani Dai! “Mare” - Festa di strada - XIV edizione

Domenica 28 Maggio dalle 10 alle 22:30 Via Agostino Bertani, Roma, Trastevere Per il quattordicesimo anno i bertaniani collaborano per offrire alla città un evento tutto gratuito e senza fini di lucro che coinvolge da tanti anni un quartiere intero e festeggia l'arte, la musica, la creatività, i bambini e, soprattutto la cultura espressa in ogni sua forma. "Se via Bertani tenesse lu mare, sarebbe una piccola Ostiense. Ci sarebbe il pontile con gli stabilimenti e gli ombrelloni. E invece niente, finisce prima, non arriva nemmeno al Tevere. Ti pare possibile, hanno detto gli abitanti di via Bertani, che non abbiamo il mare. Perciò, per rimediare al disservizio, sono stati chiesti i permessi, fatto il progetto e con l'aiuto di Nettuno, ma proprio di Nettuno, il 28 maggio verrà disteso il mare tra via Mameli e San Cosimato. Autentico mare salato proveniente dalle profondità del Bertani Dai." Vi aspettiamo Domenica 28 Maggio dalle 10,30 alle 22:30 in via Agostino Bertani, per una nuotata a Trastevere. Artisti e autori di fama internazionale continuano ad avere la voglia e il coraggio di dedicarsi a un evento della durata di un'intera giornata per il puro piacere di farlo. Il Bertani Dai! è patrocinato dal Primo Municipio di Roma Capitale e vede la partecipazione, coordinata dall'Associazione B5, di numerose associazioni, scuole ed organizzazioni fra cui Officina B5, ABCinque, Karma Factory, Setole, SoulNest, Tic edizioni, B17 Illustrations,, e tante altre realtà trasteverine e non. Per l associazione culturale Soulnest il mare siamo noi sempre in movimento mai soddisfatti eppure sempre pronti a cancellare le scritte sulla sabbia e ricominciare o pronti a infrangerci coraggiosamente su una scogliera senza sapere le conseguenze. Così Soulnest inonderà il palco del Bertani Dai 2017 con la sua selezione di musicisti che si alterneranno sul palco; avremo selezioni reggae, funk e soul 100% viniliche a cura di Pilo. Sul palco anche : Tim Blake (Timothy Charles Gorrod Blake) - il Testaccio Sextect; Babyra, Nuna, Valerio Vigliar, Davde Severi, Tanti Ospiti a sorpres e, in chiusura, gli immancabili Her Pillow! Ogni fine settimana prepariamo insieme gli allestimenti del bertani dai con i consueti laboratori gratuiti in Piazza San Cosimato. Siamo tutti invitati, Invitiamo tutti! Per info - Associazione B5 Via Agostino Bertani, 5, 00153 Roma 06 58300135 - fb/bertanidai https://www.facebook.com/AssociazioneB5/