Gli enigmi e le meraviglie di Bernini, Michelangelo e Raffaello nella Basilica di San Pietro

Storia ed evoluzione del Cantiere Vaticano, con visita guidata dettagliata nella Basilica più grande del mondo



La chiesa, sorta sul circo neroniano nel quale l’apostolo Piero subì il martirio è la più grande delle quattro basiliche papali di Roma, spesso descritta come la più grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. . Essa è posta in adiacenza del Palazzo Apostolico ed è quindi cappella pontificia la basilica costantiniana – i cui resti sono ancora visibili nelle grotte – la basilica cinquecentesca – I palazzi Vaticani – il colonnato.



Le opere d’arte racchiuse all’interno di San Pietro sono l’espressione più alta del rinascimento e del barocco italiano che qui si esprime con i suoi interpreti più famosi: Bramante, Raffello Michelangelo, Della Porta, Domenichino, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona e che prosegue fino ai nostri giorni con le opere di Thorvaldsen, Canova e di Manzù, solo per citarne alcuni.



Artisti che raccontano, attraverso statue, quadri e monumenti, i momenti salienti della storia europea, dalle lotte per le investiture, alla scoperta dell’America, alla riforma del calendario , a Cristina di Svezia o alle lotte degli Stuard per la conquista del trono d’Inghilterra.



Visita guidata: sabato 23 novembre ore 15:15

Appuntamento h. 15:00 di fronte all’edicola situata sotto il colonnato destro di Piazza san Pietro, all’angolo con via di Porta Angelica.

Quota di partecipazione: €15,00/ a persona in loco. Si prega di portare con sé banconote di piccolo taglio



Prenotazioni: Per prenotarsi è sufficiente inviare una mail a segreteria@adm-arte.it oppure un messaggio (Sms o whatsapp) 320 842 4686, specificando il numero delle persone, il vostro nominativo e un riferimento telefonico.