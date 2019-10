Bernini e Borromini: la rivalità che genera l’arte

Roma non sarebbe la stessa se Bernini e Borromini non vi avessero lasciato la loro impronta con opere monumentali e con la loro inesauribile fantasia barocca. La città venne plasmata dal genio di questi due grandissimi artisti rivali che gomito a gomito, non senza colpi bassi, ne cambiarono il volto nel corso del ‘600.



Lavorarono spesso insieme, ma ben presto la diversità di carattere e anche di concezione artistica determinarono una brusca rottura tra i due, che si trasformò in aperta rivalità. Questo tour ci porterà a scoprire alcuni dei loro più celebri capolavori, come l’Estasi di Santa Teresa – vero e proprio tripudio del Barocco – e la Fontana del Tritone di Bernini o San Carlino e il campanile di Sant’Andrea delle Fratte di Borromini, in un confronto tra i due grandi maestri che a Roma condivisero vita, arte e committenti.



Appuntamento di fronte alla chiesa di Santa Maria della Vittoria, in via XX settembre 17 (termine a Sant'Andrea delle Fratte, nei pressi di p.zza di Spagna).



