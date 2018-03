Berlino Kaputt mundi al Teatro Agorà. Piéce in due atti,liberamente ispirata alla figura di Hitler.

Sinossi. Come dobbiamo immaginarlo un Hitler sopravvissuto alla guerra, con sulle spalle le fatiche dell’invecchiamento e del conflitto? Più che come un sopravvissuto, Simone Consorti, l’autore di Berlino kaputt mundi, lo vede come un sopravvivente, alla prese con problemi quotidiani più o meno pratici. Quasi tutti, tranne una fedele segretaria molto germanica, lo hanno ormai abbandonato, perfino le gambe e i ricordi. Quel che gli torna in mente è confuso, vago. Gli rimangono solo alcuni tic, alcuni atteggiamenti dispotici e dittatoriali, ormai evidentemente connaturati, e soprattutto, una sedia a rotelle da cui, (in)sofferente, si alza e si risiede ripetutamente, oltre che i suoi fedeli baffi. Un po’ meno fedele di quelli, lui quelli li cambia in continuazione, selezionandoli dalla sua fornitissima collezione, in cerca di un nuovo look o di una nuova identità. Hitler è personaggio anacronistico, un uomo goffo e solo che vive in uno scenario da giorno dopo; eppure si esercita in vista di nuove lotte, come se si trovasse appena prima di una nuova sfida. Fedele compagno gli è un cruciverba che, per tenersi in forma, tira fuori in continuazione, oltre che un ombrello bucherellato utile solo per vedere le stelle. Improbabili ospiti, più che altro sciacalli e nostalgici, passano a visitarlo senza soluzione di continuità per sottoporgli piani sempre più bizzarri. In questa atmosfera beckettiana di svendita totale dei resti del Reich, compaiono sosia, aspiranti dittatori, medici ciarlatani e perfino Stalin, con cui il protagonista ingaggia una sfida a chi sia “il più Hitler”. Nel finale, la sorpresa! Hitler recupera il ricordo. Lo recupera prima e meglio degli altri che ha attorno, perché il ricordo è più difficile da cancellare che la memoria, pare. Gli basterà quest’arma per tornare di nuovo al potere?