Berenice alla Casa Internazionale delle Donne

BERENICE



Progetto Multidisciplinare



Prima Assoluta



Con Carlotta Piraino



Nell’ambito della rassegna tematica multidisciplinare

LES FEMMES D’OR



Direzione Artistica Isabel Russinova



6 ottobre 2017

Ore 21,00



Casa Internazionale delle Donne

Via San Francesco di Sales 1a - Roma



Berenice, principessa Giudea, figlia di Agrippa I, nella tradizione ebraico – cristiana viene descritta come meretrice per via della relazione incestuosa con il fratello, Erode Agrippa II.

In realtà, per la sua intelligenza ed intraprendenza ebbe un’importante ruolo politico, si batté per stemperare le tensioni tra romani e giudei.

Lo storico Giuseppe Flavio ricorda come riuscii a intervenire, con coraggio, per impedire la strage di ebrei a Gerusalemme nel 66.

Si innamorò di Tito, futuro Imperatore Romano, figlio di Vespasiano.

Questo amore ispirò grandi artisti di tutti i tempi, tanti infatti i romanzi, i drammi e le opere liriche che ne trassero spunto. Racine, Corbeille, Rousseau: alcuni tra i tanti che hanno cantato l’amore di Berenice e Tito.



Ingresso

euro 5,00



Info e prenotazioni:

Casa Internazionale delle Donne

Tel. 06.68401721

e-mail: raffaella3108@gmail.com