Beppe Gambetta in concerto al Teatro Arciliuto

Beppe Gambetta torna in Italia per presentare il suo nuovo CD pubblicato il 13 ottobre dall'etichetta canadese Borealis Records.

Short Stories è il tredicesimo lavoro del musicista genovese, ispirato sempre di più alla sua vita “on the road” a cavallo tra il vecchio e il nuovo continente a esplorare nuovi territori, ambienti, popoli e storie.

La bellezza e la varietà di stili di Short Stories proviene dalla combinazione delle diverse passioni musicali di Beppe tra ricerca e creatività.

Il CD è un viaggio attraverso composizioni originali, trascrizioni inedite, canzoni d'autore con arrangiamenti innovativi in quattro lingue (inglese, tedesco, genovese e italiano) e una eccitante live performance dall' “Acoustic Night”, l'evento internazionale che Beppe organizza da 17 anni nella sua città natale, Genova.

Beppe è un ambasciatore internazionale della musica, convinto che l'arte possa allo stesso tempo intrattenere, valorizzare e rafforzare le relazioni umane. Il nuovo album lo cattura nel suo usuale percorso di ricerca artistica, viaggio e studio dove la comunicazione tra la gente è molto più importante del virtuosismo chitarristico per cui è anche conosciuto.