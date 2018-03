Benvenuta Primavera: arte, cultura e memoria

Dal 21 al 24 marzo in alcuni luoghi del quartiere romano di Colli Aniene si terrà l’iniziativa “Benvenuta Primavera” organizzata dall’Associazione IL FORO, con il supporto della società di servizi Sogester e con il patrocinio del IV Municipio di Roma.

Benvenuta Primavera a Colli Aniene

“Benvenuta Primavera” ha coinvolto moltissime associazioni, organizzazioni e imprese, commerciali e artigianali del territorio con l’obiettivo specifico di recuperare un perduto senso di comunità e la speranza di segnare l'inizio di una stagione, non solo naturale – come appunto la primavera - ma soprattutto sociale, culturale, umana. Non a caso lo slogan scelto è "generare positività per la rinascita del territorio".

Questa edizione si presenta in vari angoli del quartiere, come viale Ettore Franceschini, via Edoardo D’Onofrio o la biblioteca comunale Vaccheria Nardi puntando in futuro a coinvolgerne sempre di più.

Giornata Mondiale della Poesia

Il 21 marzo si inizia celebrando la Giornata Mondiale della Poesia con una maratona che vede coinvolti poeti e appassionati di versi provenienti da ogni parte d’Italia, i quali si alterneranno sotto la guida sapiente di Vincenzo Luciani, poeta e direttore del giornale Abitare A.

La parola scritta sarà poi al centro di due importanti eventi, la presentazione del libro di Laura Rainieri “In altre stanze” alla presenza della scrittrice Anna Maria Curci, e in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua il prossimo 22 marzo, la presentazione di “Fontanelle Romane” di Maria Cristina Martini, la storia dell’acqua di Roma dai primi antichi acquedotti ad oggi, analizzando più di 100 fontanelle della città.

Arte, cultura e memoria

Ampio spazio sarà dato anche all’arte con visite guidate al Museo Alfiero Nena accompagnate dallo stesso maestro e poi esposizioni di opere dedicate al territorio, alla sua storia, alla sua comunità, una mostra su tutte quella dedicata ai 40 anni di Colli Aniene. Inoltre, Dal 21 al 24 marzo, dalle 9 alle 19 sarà possibile visitare l'esposizione delle opere di diversi pittori e artisti de "L'arte nel portico", evento che si tiene ormai da 30 anni, grazie al prezioso lavoro di Sogester, e all’interno della quale sarà ospitata la mostra fotografica dedicata ad Amatrice.

Tra le iniziative più importanti la collocazione, il 23 marzo alle 11, della targa celebrativa alla base dell’opera “L’uomo si libera liberando la natura”, realizzata per volere di Luigi Polito presidente di Sogester e scolpita dal professor Ugo Croce e dai suoi allievi nel 1990. La scultura deturpata dal tempo e dall’inciviltà è stata restaurata da Sogester, mentre l'area attorno all'opera è stata ripulita da alcuni studenti del Corso di Agraria dell'Istituto Tecnico Aniene con fiori ed essenze per ridare dignità al nostro territorio e alla comunità che la abita.

E poi ci saranno intermezzi musicali, spettacoli teatrali e momenti dedicati ai bambini, sport e occasioni di riflessione e condivisione per provare a piantare tutti insieme i semi di un futuro migliore, più responsabile e consapevole, alla portata di tutti.