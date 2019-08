Benvegnù e Ciuferri "I racconti delle nebbie" a 'Na cosetta estiva

Giovedì 29 agosto a 'Na Cosetta Estiva arrivano Paolo Benvegnù & Nicholas Ciuferri con lo spettacolo live "I racconti delle nebbie" a partire dalle 21.

Uno spettacolo che unisce parole, musica e illustrazioni quello nato dalle pagine de "I racconti delle Nebbie". Paolo Benvegnù musica così le narrazioni di Nicholas Ciuferri pubblicate a marzo 2019 per Woodworm Label. L’opera raccoglie nove capitoli, introdotti da un'illustrazione di Alessio Avallone (Bonelli editore).

L'introspezione e lo sfasamento tra le prospettive costituiscono un punto di forza delle storie, così come la narrazione, spesso in prima persona, che trasporta direttamente il lettore-ascoltatore all’interno degli episodi e dei luoghi tratteggiati dagli autori attraverso i suoni e le parole. I racconti non hanno un'ambientazione unica ma si svolgono in diverse atmosfere, trattando tematiche di varia natura: dalla prostituzione alla guerra, dall'amore omosessuale alla schizofrenia, senza tralasciare argomenti più leggeri dai tratti spiccatamente comici. Uno spettacolo da non perdere portato in tour da TappaBooking.

Paolo Benvegnù, biografia

Paolo Benvegnù è uno dei migliori autori del nostro paese, un vero artista della parola suonata. Anche Mina, ha reinterpretato una sua canzone “Io e Te”; i suoi brani sono stati cantati anche da Irene Grandi (È solo un sogno), Giusy Ferreri, Marina Rei (Il mare verticale). Paolo Benvegnù è stato il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, imprescindibile gruppo alternative-

rock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta Parlophone-EMI.

Nicholas Ciuferri, biografia

Classe 1981, nei primi anni duemila, avvicinandosi pericolosamente ad una laurea in chimica industriale

realizza che poi sarebbe tutto troppo facile, si trasferisce quindi alla facoltà di lettere per provare il vero senso di indeterminatezza della vita. Poi negli anni successivi gli capita di fare un po' di cose tra cui: un dottorato all'estero, scrivere dei libri, calcare un gran numero di palchi, raccontare e cantare storie credendo fortemente nella musica di narrazione con il suo sodale Paolo Benvegnù e con I Racconti delle Nebbie. Rifarebbe tutto, ma magari la laurea in chimica industriale la prenderebbe, che non si sa mai.

Informazioni:

Live dalle ore 21:00 con lo spettacolo "I racconti delle nebbie"

Biglietto: 7 euro + d.p.

Area free: sempre aperta dalle 18:00 con food, drink e giochi