Benito Gonzalez Trio

Il 19 e il 21 aprile il pianista Benito Gonzalez la Gregory's Jazz Club di Roma. In anteprima in Italia con un nuovo trio formato dai contrabbassisti Daniele Sorrentino ( giovedì 19) e Riccardo Gola ( sabato 21) e il giovane batterista italiano Alessandro D'Anna.



Il pianista venezuelano ha condiviso il palco nella sua carriera con grandi nomi della scena jazz americana come Kenny Garrett ( con cui è stato nominato al Grammy Awards per l'album "Seeds From the Underground"), Jeff "Tain" Watts, Curtis Fuller, Pharaoh Sanders, Bobby Hutcherson, Chirstian McBride, Roy Hargrove, Antonio Sanchez, Jackie McLean e molti altri. Il trio suonerà standards della tradizione jazz americana, passando per grandi musicisti come McCoy Tyner, Wayne Shorter e suonando le composizioni originali composte da Gonzalez.



Benito Gonzalez - Pianoforte

Daniele Sorrentino - Contrabbasso (19)

Riccardo Gola - Contrabbasso (21)

Alessandro D'Anna - Batteria



Cena à la carte a partire dalle 19.30

Inizio concerto ore 21.30

€ 20,00 inclusa la prima consumazione,

per assistere al solo concerto

Via Gregoriana 54/a - Roma

+39 066796386

+39 3278263770