Ben Vedren al Circolo degli Illuminati

Sabato 21 gennaio Minù al Circolo degli Illuminati presenta il live set di Ben Vedren, deejay francese, resident dello storico Concrete di Parigi. Musicista e producer, l'artista ha condiviso il palco con figure del calibro di Ricardo Villalobos, DVS1 e Nina Kraviz e ha realizzato diverse installazioni audiovisive per i più apprezzati festival specializzati europei. Insieme al producer francese, la serata sarà accompagnata dalla house del resident deejay italoamericano Demi James. Personaggio estremamente poliedrico, dopo aver realizzato alcune produzioni di livello, Ben Vedren pubblica il remix di "Bug in the Bassin Bin" di Carl Craig attirando su di sè l'attenzione generale. L'ingresso tra i resident deejay del Concrete, club situato su un battello sulla Senna e rinomato in tutto il mondo per una programmazione che può durare anche 24 ore, gli ha garantito un posto di riguardo nella scena elettronica francese. Oltre al lancio dell'etichetta Reduce Records e a esibizioni nei più importanti club e festival di tutto il mondo, Ben Vedren ha dimostrato il suo valore di artista e sound engineer realizzando installazioni durante importanti eventi internazionali. Tra questi, un lungo viaggio sonoro a Villa Medici o la partecipazione al Fêtes des Lumières di Lione e al Nuit Blanche di Parigi: veri e propri show audiovisivi che inglobano lo spettatore in esperienze a 360 gradi. Nel 2016 Ben Vedren ha pubblicato in collaborazione con Pit Spector gli EP "Prospector 3.2" e "Paris Nirvana". Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus