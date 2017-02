All'Ex Dogana si balla di pomeriggio: c'è Ben Klock - Quale giorno migliore della domenica pomeriggio per ballare? Quale ospite migliore di Sua Maestà Ben Klock? In questa occasione apriremo gli spazi di Ex Dogana Club dalle 16, per vivere l'ambientazione industriale con una nuova luce, quella del giorno.

Guests:

> Ben Klock (Klockworks - Ostgut Ton)

> Dino Sabatini (Prologue)

> Claudio Fabrianesi (Wonder Wet Records)

> Marcolino Ultrasuoni (Anarchy in the Club)



Evento in collaborazione con Anarchy in the Club.

15€ dalle ore 16 alle ore 19

20€ dopo le ore 19