Bello come un sasso: laboratorio con Bruno Munari. Nell'ambito dei laboratori de "La Città delle Artingioco", c'è ARTE&NATURA: gli artisti che si sono occupati della natura e della sua salvaguardia.

Lunedì 4 Settembre

Bello come un sasso

Artista: Bruno Munari

Il celebre Bruno Munari vi conduce negli infiniti mondi nascosti tra le pieghe dei sassi, popolati di personaggi disegnati. Cambiando i punti di vista e imparando ad osservare, anche un semplice ciottolo di fiume può sembrarci meraviglioso, avventuroso come un'isola inesplorata. Un percorso che porterà i partecipanti a "studiare" ogni singolo sasso per le proprie particolarità, catalogarlo, proporre un'interpretazione e organizzare una piccola mostra da tavolo.