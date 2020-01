Belle ripiene al Teatro Sistina, una gustosa commedia dimagrante

Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo presentano Belle Ripiene al Teatro Sistina. Uno spettacolo di Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo.

Una grande e allegra cucina in cui quattro amiche condividono risate, pensieri e due grandi amori, gli uomini e il cibo, croce e delizia delle loro vite: “Belle Ripiene”, la commedia diretta da Massimo Romeo Piparo con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, torna a grande richiesta al Sistina.

La pièce è un esilarante spaccato di vita femminile in cui i protagonisti del racconto sono questa volta – guarda un po’! – il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare ma poi si costringono a infernali diete dimagranti…ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini…?

La gustosa commedia dimagrante è ambientata nel regno delle donne: la cucina. Le protagoniste di “Belle Ripiene” – Ida (Rossella Brescia), Ada (Tosca D’Aquino), Leda (Roberta Lanfranchi) e Dada (Samuela Sardo)- accenderanno un confronto sul loro rapporto coi rispettivi uomini e le rispettive più-o-meno-realizzate esistenze e cucineranno delle vere pietanze ognuna con la propria estrazione geografica, da Roma a Napoli, dal Salento all’Alta Padana.

Al termine di questo racconto “dimagrante” toccherà al pubblico condividere con le attrici i piatti cucinati ma non certo i loro uomini che rimarranno relegati tristemente nella lista dei “cibi proibiti” dal…dietologo dell’amore. Con la consulenza enogastronomica dello Chef Fabio Toso e il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, lo spettacolo sarà anche un’occasione per gustare a sorpresa degli assaggi appetitosi e insoliti. Appositamente per la commedia è stato infatti creato lo Scrigno della Penisola Italiana Belle Ripiene, uno speciale raviolone ripieno di cime di rapa (Puglia) e guarnito con guanciale croccante (Lazio), pomodoro piennolo confit (Campania) e fonduta di stracchino (Lombardia).

di Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo

scene TERESA CARUSO costumi CECILIA BETONA

luci DANIELE CEPRANI suono LORENZO LAMBIASE

consulenza enogastronomica Chef Fabio Toso

regista collaboratrice FRANCESCA DRAGHETTI musiche originali EMANUELE FRIELLO

regia MASSIMO ROMEO PIPARO