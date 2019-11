"La Bella Romana": al Gonfalone arie e cantate della Roma Barocca con lo Stradella Y-Project

La nuova stagione concertistica dell’Oratorio del Gonfalone presenta giovedì 7 novembre, ore 20.30, una serata dedicata alla Roma Barocca, con protagonista lo Stradella Y-Project, formazione musicale nata nel 2011 all’interno del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, diretta dal M° Andrea De Carlo.

Il programma della serata prevede in apertura la Toccata avanti la messa di Domenica di Girolamo Frescobaldi, tratta dalla celebre raccolta di brani liturgici Fiori Musicali, pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1635.

Si passa poi alle opere di un compositore ancora poco conosciuto ed eseguito, Giuseppe Boschetto Boschetti (Orte 1588- Loreto1622), sacerdote e musicista che operò come maestro di coro nel Seminario romano. Il concerto proseguirà con l’esecuzione del Ricercare sul quarto tuono di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Composto in forma di mottetto, il pezzo si basa sul modo ipofrigio, e può essere eseguito sia da strumenti che da voci.

Il viaggio nella Roma Barocca prosegue con l’opera di un altro compositore desueto, Domenico Mazzocchi (1592 – 1665) , autore di madrigali e oratori che, nel corso della sua vita, fu al servizio di potenti famiglie aristocratiche del suo tempo, come la famiglia Borghese, e di figure di notevole importanza storica, come il cardinale Odoardo Farnese.

Il concerto terminerà con il Ballo IV° di Johann Hieronymus Kapsperger, compositore italiano (Venezia 1580 – Roma, 1651) attivo nella cerchia di Urbano VIII, e con il madrigale Pupillette adorate di Alessandro Stradella.



Il prossimo concerto, giovedì 14 novembre 2019, ore 20.30, vedrà protagonista l’ensemble di chitarre “TeaCup”, con musiche di G. Bizet, L.Brouwer, A. Piazzolla, Chick Corea, R. Maldonado.





Orario botteghino: apertura ore 19:30

Info: https://www.oratoriogonfalone.eu

