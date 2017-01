"La bella addormentata" al Teatro Trastevere

Una storia conosciuta eppure tutta da scoprire, una fiaba che è diventata trans-generazionale ma che con i suoi risvolti formativi, poetici e surreali rimane sempre attuale: è questa "La bella addormentata" della Nomen Omen in scena sabato 14 e 21 gennaio alle 17 al Teatro Trastevere di Roma. Uno spettacolo per grandi e piccini per riscoprire una delle storie fondanti della cultura occidentale nelle sue versioni originali di Charles Perrault e dei fratelli Grimm, in un'ottica interculturale e ricca di spunti per raccontare la società contemporanea. E' possibile narrare qualcosa di originale attraverso la reinterpretazione di una delle fiabe più rappresentate e riviste della storia? La sfida è proprio questa. Tutto inizia con una soffitta: mobili semicoperti con mille storie da raccontare, oggetti dimenticati che giacciono in attesa di essere spolverati per cominciare il racconto. Una bambina, spinta dalla curiosità, accosta l'orecchio a un armadio, poi un'anta si apre e la storia invade la soffitta/palcoscenico e si presenta agli spettatori. Due regni in guerra a causa dell'egoismo e della voglia di potere di una regina malefica. Una principessa e un principe che riusciranno a riportare la pace attraverso la forza dei loro sogni. Uno spirito benigno, simbolo della natura, e delle fate madrine che aiuteranno la riuscita dell'impresa. "Un bacio di vero amore e ogni cosa tornerà al suo posto": la pace può tornare grazie alla capacità di sognare un mondo diverso, alla collaborazione con le forze della natura e alla fiducia in sé e nell'altro. Una commedia corale dove l'azione degli attori si alterna a partiture cantate e a musiche originali. Uno spettacolo pensato per un giovane pubblico, ma dove anche l'adulto ritroverà il fascino delle storie nascoste nell'armadio. Adattamento e regia: Danilo Zuliani Con: Alessandra Cavallari, Luciano Giugliano, Alessandra Maccotta, Danilo Zuliani Musiche: Michele Piersanti Costumi: Nina Morelli Scenografie: Anthony Rosa, Emiliano Capone SABATO 14 e SABATO 21 GENNAIO, ore 17 TEATRO TRASTEVERE Via Jacopa de' Settesoli, 3 - 00153 Roma Tel 06 5814004 (dalle 19.00) www.teatrotrastevere.it - info@teatrotrastevere.it Biglietto unico 7 euro