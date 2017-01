Laboratorio La Befana vien dal...mare! ore 15.30 Grandi e piccini faranno un salto indietro nel tempo, riscoprendo i giochi di una volta...Al termine caramelle e dolciumi per tutti! Modalità di partecipazione Prenotazione consigliata al numero 06 3996.7999 Partecipazione fino ad esaurimento posti disponibili Costo Euro 6,00 a persona Ingresso gratuito al Museo per chi acquista l'attività didattica Al termine di ogni laboratorio ci saranno dolci sorprese per tutti! Visita didattica (R)elitti e segreti ore 16.00 Un affascinante itinerario tra le sale del Museo attraverso le rotte battute dalle antiche civiltà del Mediterraneo. Modalità di partecipazione Prenotazione consigliata al numero 06 3996.7999 Partecipazione fino ad esaurimento posti disponibili Costo Euro 5,00 a persona Ingresso gratuito al Museo per chi acquista l'attività didattica