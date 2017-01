Piazza Navona, per la Befana arriva il palco "open" per gli artisti di strada

Un palco "open" per l'ultimo weekend di festa in piazza Navona. Tra il 6 e l'8 gennaio, associazioni culturali, sportive amatoriali, scuole di musica, artisti di strada sono chiamati ad esibirsi, gratuitamente, sulla struttura allestita nella storica piazza, orfana anche quest'anno di presepi e dolciumi della tradizione. L'avviso è stato diffuso dal Comune di Roma, con possibilità di iscrizione entro le 12 di domani, giovedì 5 gennaio. Ecco i dettagli



CHI PUO' PARTECIPARE - Possono prendere parte all'iniziativa le associazioni culturali e/o sportive amatoriali (legalmente costituite e che non contengano nel proprio Statuto e/o Atto Costitutivo principi in contrasto con l’art.18 della Costituzione e non prevedano, nel proprio Statuto o nella pratica delle loro attività, forme di violenza o discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, politici, di orientamento sessuale di genere) operanti nel campo dell’animazione culturale e dell’intrattenimento per bambini e ragazzi; le scuole di musica; le scuole di teatro; gli ensemble corali e musicali; gli artisti di strada (iscritti nell’apposito Registro).



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione è a titolo gratuito (durante le performance non sarà possibile raccogliere offerte). Gli artisti di strada svolgeranno i propri interventi secondo quanto previsto dal vigente regolamento per l'Arte di strada. Tutti i costi e gli oneri di legge sono a carico dei partecipanti. Durante le esibizioni non potranno essere veicolati messaggi pubblicitari e/o politici, né potranno essere svolte attività di commercializzazione di prodotti di consumo. A disposizione dei partecipanti sarà posta una pedana in carpenteria metallica e piano di calpestio in legno di m. 6,50 x 6,50 (altezza m. 0,60).



COME ISCRIVERSI - Per info e per iscriversi urp.cultura@comune.roma.it. Le richieste di partecipazione alla manifestazione saranno selezionate dalla segreteria organizzativa attivata presso l’URP del Dipartimento Attività Culturali.