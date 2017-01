Befana a piazza Navona: tutto il programma del 6 gennaio

Musica, presepe vivente, corteo equestre dei Re Magi e spettacoli degli artisti di strada. E' quanto troveranno i romani in piazza Navona, venerdì 6 gennaio, per la festa della Befana. Un mix di eventi organizzati da Comune e municipio che vanno a sostituire anche quest'anno il mercatino tradizionale (il bando è saltato per la terza volta).

Dunque, a partire dalle 11 del mattino, artisti di strada e gruppi musicali daranno il via alla festa con esibizioni e spettacoli. L’appuntamento alle 11 e 30 con il concerto di Luigi Schneider e per proseguire poi alle 12 con la voce del cantautore Alberto Mieli oltre alla rappresentazione del Teatro dei piedi

con Monsieur David.

Sempre dalle 11.30, nel cortile di Palazzo Braschi, sarà possibile ammirare il Presepe vivente allestito a cura del Gruppo Storico Romano con costumi certificati dal Dipartimento di Storia Romana dell’Università di Roma Tor Vergata. Durante l’intera giornata, decine di rievocatori si alterneranno all’interno dello storico cortile, proponendo attività di intrattenimento e giochi per i bimbi presenti. Nel pomeriggio il programma di eventi prosegue dalle 14.30 sulle note del quartetto Jazzlag che poi lascerà spazio alle 16 alla musica pop dance e reggae della Armando Quattrone band.

Alle 17.30 Piazza Navona accoglierà il corteo dei Re Magi a cavallo, scortati da un drappello d’onore del Reggimento Lancieri di Montebello abbigliato con uniformi d’epoca, e con un seguito di paggi e pastori. Tra i cavalieri Andrea Giovannini, artista equestre di fama internazionale e dressagista, e l’attore Roberto Ciufoli a rappresentare il Teatro Eliseo. Il contributo in voce di Alessandro Benvenuti per conto del Teatro di Tor Bella Monaca e la presenza di Daniele Coscarella, testimonial dell’evento per il Teatro dell’Accento completano il parterre della manifestazione.