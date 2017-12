Befana In... Polizia Sap 2018

Come tutti gli anni, il prossimo 6 gennaio alle ore 15.00, presso il Palazzetto dello Sport PalaFIJLKAM del Centro Olimpico di Ostia Lido in Via dei Sandolini nr. 79 (piazzale antistante la stazione Castel Fusano) si svolgerà la XIX Edizione della Befana in … Polizia SAP, che quest’anno sarà intitolata alla memoria del suo ideatore Cav. Aniello Russo Commissario in quiescenza della Polizia di Stato recentemente scomparso.



Alla manifestazione, organizzata dalla Segreteria Regionale SAP Lazio dedicata ai figli degli appartenenti alla Polizia di Stato e non solo, interverranno ospiti di rilievo nel panorama artistico nazionale che ci intratterranno con le loro esibizioni.



Purtroppo abbiamo visto e vissuto tutti gli ultimi fatti di cronaca che vedono il X Municipio protagonista di illegalità; vorremmo con questo evento rilanciare segnali di legalità nella comunità di Ostia Lido, questo evento potrebbe essere un esempio attivo e un collante con le istituzioni, per dimostrare forti segnali di legalità alla popolazione. Per l’occasione abbiamo anche invitato tutto il panorama istituzionale di Roma e i bambini residenti, per trasmettere alle famiglie di Ostia Lido che non sono soli, che le istituzioni sono presenti, che la sicurezza è schierata a difesa dei valori e che c’è voglia di legalità. Non sarà solo la festa della Befana in Polizia SAP, ma sarà soprattutto la festa della famiglia, vista sotto tutti i suoi aspetti.

INGRESSO GRATUITO

APERTO A TUTTI

PALAZZETTO RISCALDATO CON AMPIO PARCHEGGIO



EVENTI SOLIDALI E PROGETTUALI

Anche quest'anno sarà garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana) Sotto Un Unico Cielo Onlus.



SUPER OSPITE

Toni Santagata



PRESENTERANNO LA MANIFESTAZIONE

Marco Caprettii e Cecilia BELEN Taddei

PRESENTERA' LA PARTE ISTITUZIONALE

Silvia Tocci



AD OGGI HANNO ADERITO:

Tutti i Comici del famoso format S,C,Q,R, Sono Comici Questi Romani che sta spopolando in Tv e nei Teatri di tutta Italia.

Nick Luciani

I Milk and Coffee

e tanti altri in via di definizione.

La Befana - Star War A.B.Y. Legion Roma - GHOST BUSTERS ITALIA - SMILENJOY tante Mascotte - Truccabimbi - Sculture di Palloncini e tantissime altre sorprese.



AMICI DELL'EVENTO

URBAN VISION - ROCCO GIOCATTOLI - INVESTIGAZIONI FUOCO - AGENZIA FUNEBRE GERMANI - CISALFA - ADland MARKETING - FIRST SERVICE - ANPS RM1 - ASS.C. REPUBBLICHE MARINARE



MEDIA PARTNERS

CANALE 10 - RADIOBIMBO



INFO -PRENOTAZIONI - ACCREDITI STAMPA

e-mail lazio@sap-nazionale.org

solo whatsapp 3931634631