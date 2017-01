Befana alla Sapienza: al cinema con "Inside Out" Venerdì 6 gennaio, alle ore 16.30, presso l'Aula Magna del Rettorato, siete tutti invitati ad assistere alla proiezione del film ''Inside Out'', premio Oscar 2016 come miglior film d'animazione. L'evento si svolge in collaborazione con Theatron -Teatro antico alla Sapienza. Riley ha undici anni e una vita felice. Cresce insieme alle sue emozioni che, accomodate in un attrezzatissimo quartier generale, la consigliano, la incoraggiano, la contengono, la spazientiscono, la intristiscono, la infastidiscono. Joy, sempre positiva e intraprendente, Anger, pronto alla rissa, Fear, sempre impaurito e impedito, Sadness, triste e sfiduciata, Disgust, disgustata e svogliata. Trasferiti dal Minnesota a San Francisco, Riley e i genitori provano ad adattarsi alla nuova vita. Il debutto a scuola e il camion del trasloco perduto nel Texas, mettono però a dura prova le loro emozioni: Sadness, pessimista, contro Joy, che vorrebbe dare una imperturbabile felicità a Riley. Ma la vita non è mai così semplice. La Befana arriva alla Sapienza per regalare emozioni a grandi e piccoli: una vera aiutante Befana distribuirà caramelle ai bambini. Vi aspettiamo! Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: Settore Eventi celebrativi e culturali Area Supporto Strategico e Comunicazione Sapienza Università di Roma T. 0649910091 eventisapienza@uniroma1.it