Per continuare a festeggiare il 2018, la Pecora Elettrica lancia una giornata di attività e divertimento. Ecco il programma della Befana alla Pecora Elettrica



MOSTRA MERCATO

Dalle 11 sarà possibile scoprire le creazioni originali e innovative di 5 artigiane romane.

Carta.forbice.sasso, Michèle Forgues, Le Pu-Pazze di Gaia., Nunki creation,*la Rapa e la Stella*



LABORATORI CREATIVI

Dalle 16 alle 18, Portateci i bimbi! organizziamo un bellissimo laboratorio creativo per ragazzi con creazione di gioielli e di un aeroplano di legno con Anna aka Nunki creation. Creazioni di carta sul tema dell'illusione ottica con Carlotta aka carta.forbice.sasso.

!PRENOTAZIONE 3491034497!



APERITIVO ASTROLOGICO

Curiosi di cosa dicono gli astri per il 2018?? Allora non mancate all'aperitivo di ASTRONZA e del suo Cabaret Astrologico !



Tutte le attività saranno accompagnate dalla simpatia della Pecora Elettrica, dove trovate una selezione di libri sempre aggiornata e sensibile e sempre, torte vegane e non, toast, e taglieri aperitivo gustosi :)