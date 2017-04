BeeRoma: il lungo week end della birra artigianale

Dal 29 aprile al 1 maggio, alcuni pub della Capitale, nuove realtà di spicco nel settore brassicolo, si riuniranno in una location esclusiva per offrire al pubblico la loro selezione birraria: torna nella Capitale BeeRoma, il festival della birra artigianale che in questa edizione promette innovazione e cambiamento.

L’evento, in programma presso lo spazio eventi “Meloncini” in zona Ponte Milvio, riunirà alcune nuove realtà di settore, pub che da poco tempo hanno intrapreso il loro viaggio nella birra artigianale ma che, grazie alla passione e alla dedizione dei publican, si sono affermati nella Capitale come nuovi punti di riferimento per tutti gli appassionati. BeeRoma darà spazio, quindi, alla qualità brassicola, ma non dimenticando quella gastronomica, concentrandosi nella ricerca continua dell’eccellenza, puntando sul cambiamento e sull’innovazione.

A partire, in primis, dalla location prescelta: l’esclusiva cornice dello spazio eventi “Meloncini”, dove si potranno degustare, oltre alle eccellenze birrarie nell’ampia area interna dove verranno allestite le postazioni dei pub partecipanti, con la possibilità di godere anche degli spazi esterni, offerte gastronomiche di rilievo, per trascorrere tre giorni all’insegna del gusto e del relax. Grazie anche alla disponibilità di un grande parcheggio per gli ospiti e di un’area dedicata ai più piccoli.

I pub partecipanti saranno: BQuadroPub – Draft Tap Bar – Pub Du’ Pinte – Freakout – Hopificio – Lannister – Pirati Pub – Porco Rosso – Sam Beer Shop – Serpente – Twenty 2.0. In più sarà presente un banco completamente dedicato ai sidri, con un’accurata selezione operata da Beerfellas. I publican, grazie alla loro professionalità, offriranno al pubblico creazioni brassicole internazionali e nostrane, con una selezione di birra artigianale votata alla qualità e alla varietà.

BeeRoma si propone in tre giorni di espandere la visione attuale del mondo brassicolo che, nonostante la sua recente (ma importante) ascesa soprattutto a Roma, si è guadagnato una posizione privilegiata e consolidata nell’universo del gusto. Proprio per questo oggi si rivolge lo sguardo all’innovazione, ai nuovi attori della scena artigianale, a prodotti sempre più sperimentali e alle nascenti realtà di settore, proprio come i pub ospiti della manifestazione.

L’offerta gastronomica sarà un'altra importante novità di BeeRoma: grazie alla collaborazione con Culinaria, garanzia di qualità e di prestigio, verrà proposta un’esperienza food diversa, che si allontana dallo “street”, per riportare il consumo del cibo direttamente sulla tavola, in una rinnovata fruizione dei pasti decisamente “slow” rispetto alle tendenze attuali, più vicina alla tradizione.

A condire il tutto ci sarà un’ottima selezione musicale orientata sull’elettronica. Dj set e improvvisazioni, che vedranno in consolle Dj Giovannino, Massimo Berardi e Dj Cello, accompagneranno il Festival creando un contesto ideale per degustare le ottime birre artigianali proposte. Inoltre sarà presente la Lega Italiana Beer Pong, protagonista di una divertente sfida a colpi di palline, bicchieri e, ovviamente, birra. L’ingresso sarà gratuito, mentre le degustazioni saranno a pagamento.