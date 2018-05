Forte del successo degli anni passati, il Beer Park Festival torna il prossimo 8, 9 e 10 Giugno a Roma. Anche quest’anno sarà una grande e colorata festa all’insegna della birra artigianale e dello street food nella splendida location del Parco del Ponte Nomentano, uno spazio verde situato a due passi da Piazza Sempione sulla Via Nomentana.

Beer Park Festival a Ponte Nomentano

20 i birrifici presenti e uno special “Sour Corner” (selezione Frimid Ale), con oltre 100 birre presenti per tutti gli stili e gusti, servite alla spina direttamente dai produttori. Molte le novità di quest’anno anche sul fronte internazionale, in compagnia di Pressure Drop (Inghilterra), Bevog (Austria) e Brasserie Fantôme. A rappresentare il mondo birraio capitolino ci penseranno Rebel’s Brewery insieme ad Eternal City Brewing, e Jungle Juice Brewing.

I birrifici al Beer Park Festival

Grandi le aspettative anche per gli altri birrifici di riferimento del panorama birraio italiano: Microbirrificio Birra Elvo, Hopskin, Brasseria della Fonte, Mc-77, Birrificio Babylon, Birrificio Altotevere, Birrificio Sant’Andrea, Hilltop Brewery, Croce di Malto, Birrificio Brùton, Piccolo Birrificio Clandestino, Lucky Brews, Borderline Brewery, Birrificio della Granda. Sul versante dello street food saranno inoltre presenti 13 tra i migliori produttori del territorio, per una ricca e gustosa offerta gastronomica: La Panella, Ape Magna, U Cannolu by Ape Magna, BBQ Valdichiana, L'Apulia, Bottega Gamberoni, Real Crisps & Popoloko, Family Food, Mr Doyle, Pizza & Mortazza, Ape Sfizio Capitale Street Food, Aporketta, Oliva Time Street Food.

Non mancherà l’intrattenimento in diretta live a cura di Radio Kaos Italy, con musica, interviste e curiosità dalla manifestazione e una ricca area giochi con Biliardini, Beer Pong e tornei di Klask a cura di Klask Roma Club. Infine, per la prima volta quest’anno nel corso della domenica, si terrà la prima edizione della Beer Park Race, la corsa sportiva ufficiale del Beer Park Festival 2018.

Il festival è dedicato ad un pubblico di tutte le età e l’entrata è libera con bicchiere a pagamento. Si comincia venerdì alle 17.00, mentre il sabato e la domenica il festival sarà aperto anche a pranzo.