Torna in scena dal 19 al 21 maggio (venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 18) l'associazione "Marionette senza fili" guidata dall'attore e regista Claudio Tagliacozzo con lo spettacolo "Bed &Breakfast all'italiana ovvero il Trullo Tricolore", un appuntamento ormai fisso presso il Teatro Auditorium "Giulanco" di San Cesareo a sostegno dell'associazione La Caramella Buona Onlus. La Caramella Buona è attiva da ben 20 anni nella lotta alla pedofilia e agli abusi sui minori ed è operativa dal luglio scorso anche nella zona della Provincia di Roma grazie alla sede aperta nel comune di Zagarolo in via del Cinema. Da tempo ormai le due realtà di Marionette senza fili e de La Caramella Buona collaborano per la realizzazione weekend e giornate solidali e sociali per sensibilizzare le persone, conoscere i propri sostenitori, condividere i traguardi raggiunti, il lavoro fatto ed i prossimi obiettivi. Il presidente de La Caramella Buona onlus il dott. Roberto Mirabile conferma "La Caramella Buona, io e tutto lo staff siamo molto soddisfatti della partecipazione dei nostri sostenitori nel territorio della provincia romana. Devo dire che abbiamo conosciuto ed incontrato qui persone e nuovi sostenitori degni di stima e molto sensibili alla nostra realtà ed alle nostre battaglie quotidiane. Siamo stati accolti da subito a braccia aperte e con calore e per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato affinchè tutto questo fosse possibile". Anche Claudio Tagliacozzo, direttore artistico del Teatro Auditorium "Giulanco" nonché di "Marionette senza fili" conferma "Ormai giunti a questo punto, ogni anno, invito tutti gli amici di Marionette senza fili ad aiutarci ad aiutare La Caramella Buona. Un'associazione seria e concreta, che mette a disposizione delle vittime la sua professionalità e serietà con impegno e costanza. Noi attori e marionette dello staff ci abbiamo messo anima, corpo e cuore per sostenere il loro lavoro tramite la cosa che ci riesce meglio: il teatro e la recitazione e di questo siamo davvero orgogliosi!" Vi aspettiamo tutti a teatro dunque per condividere due ore di allegria e spensieratezza per sostenere La Caramella Buona!