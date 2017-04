Beatrice Cenci, nei luoghi di una tragedia storica

La bellezza e giovinezza di Beatrice, il difficile ambiente familiare, le passioni torbide e i soprusi di un padre violento e dissoluto, l'incesto, la vendetta, l'espiazione ed il supplizio finale, sotto l'occhio vigile di un Papa malato di cupidigia, sono la cornice storica della tragedia di una giovane nobile romana. Per saperne di più: http://www.romatoday.it/blog/le-anime-di-roma/beatrice-cenci-la-storia.html Appuntamento a Piazza delle Cinque Scòle, ore 15.45 Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: OFFERTA LIBERA Puoi contribuire con un'offerta a piacere. Noi ti invitiamo a partecipare; a fine percorso quel che lascerai costituirà il tuo indice di gradimento! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è sempre consigliata, per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 10 persone, al fine di ottimizzare la visita, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo di € 2,00

