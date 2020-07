"Beatles Story", tribute band a Le Terrazze Live

Prende il via “Le Terrazze Live” l’imperdibile kermesse che porterà in scena, al Palazzo dei Congressi di Roma, i protagonisti più brillanti della comicità, prodotta da AB Management in collaborazione con E20Spettacolo.

Il primo appuntamento è venerdì 24 luglio con Beatles Story – BEATLES TRIBUTE BAND, un live show multimediale che, attraverso un magico viaggio, ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ‘62 al ‘70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi!

Partendo dalla strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, 2 ore intense di capolavori come: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let it Be, Hey Jude.

Un concerto elettrizzante che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, vi riporterà indietro negli anni ‘60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni!

Beatles Story – BEATLES TRIBUTE BAND, tutte le informazioni

COSTO BIGLIETTI

Posto Unico: € 12,00 + € 2,00 d.p.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid.

foto dal sito www.leterrazze.net