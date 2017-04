Beatflower 2017 alla Glauco Beach

Lunedi 1 Maggio 2017 - Glauco Beach Club, Fregene - RM (IT) #BEATFLOWER017 🌻 Torna il Brand che si ispira alla tradizione hippie. Nato il 1 Maggio 2016 il brand riscuote già alla prima data un successo notevole portando migliaia di persone a ballare in spiaggia a ritmo di musica house, ospite il dj resident del Dc-10 Circoloco di Ibiza djSOSSA. Il party diviene già da subito un fenomeno mediatico dove promoter,working ,clubbers , giornali online,web-zine e community per il mondo della scena elettronica gli attribuiscono la nomea come il nuovo primo Maggio Italiano. Dopo il successo dello scorso anno l organizzazione ha riconfermato la data , presentando per questa edizione 2017 un Top dj internazionale .. Requisiti minimi? "Un look 'stravagante' e tanta voglia di ballare ". « Se stai andando al BEAT FLOWER 🌻, accertati di mettere dei fiori nei capelli... OPEN DOORS > H 16:00 _________________SPECIAL GUEST DJ --> REBOOT Reboot nel 2009 esce con il singolo Caminando dove riceve più di 3 Milioni di visualizzazioni un tormentone che tutti i migliori dj da Sven Vath , Luciano , Ricardo Villalobos ancora oggi nei loro (dj set) suonano. Dopo il grande successo dell'album e Ibiza, 2011 & 2017 è stato caratterizzato da tour in tutto il pianeta. Australia (Stereosonic Festival), Stati Uniti d'America (ULTRA Music Festival , WMC, Electric Zoo Festival, ecc). Asia (Zouk, Womb) America meridionale (D-bordo, Cremfields Brasile, Cile, ecc) e, naturalmente, tutti i club sindaco in Europa. Nel 2014 Reboot diventa resident dell' Ushuaia di Ibiza .. -----DJ'S - Bertman (ChronoVision Ibiza) - Fabrizio Sala (Goa Nozoo) - TAXXI B2B Zerø (Rebel Rebel) - Alex Gas (Propaganda ) - Riesen (Be Free Rec) _________________ MODALITA' D'INGRESSO ❂ FREE ENTRY accreditandoti sulla bacheca dell'evento ❂ FUORI LISTA 10,00 € PER PARTECIPARE ED USUFRUIRE DELL'INGRESSO LIBERO SCRIVERE NOME E COGNOME SINGOLARMENTE SULLA BACHECA DELL'EVENTO (es: MARIO ROSSI) ACCREDITATI ALL' EVENTO UFFICIALE ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ❂ TAVOLI / PRIVEE Disponibilità limitata Per maggiori informazioni visita la nostra pagina Beat Flower Fregene Beach ________MORE - AREA FOOD - AREA PARKING - AREA DANCER - COCKTAIL BAR - SUNSET RELAX - ACOUSTIC SOUND SYSTEM - AREA TATTOO - AREA BODY PAINTING

Gallery