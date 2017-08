Beat the drum! Ritmo e percussioni al MACRO Testaccio

Ritmo e percussioni: sono queste le due parole chiave per accedere al mondo di BEAT THE DRUM!, spettacolo prodotto da Theater de Spiegel, compagnia fiamminga impegnata da oltre cinquant’anni nella creazione di eventi per un pubblico di tutte le età.

Bambini e genitori sono invitati a entrare all’interno di un set/installazione creato con vere e proprie membrane di tamburi, per unirsi a un percussionista, un sassofonista e un burattinaio.

Se biglie, palloni, ciotole, pelli, percussioni e acqua diventano strumenti per scoprire fisicamente il suono, la musica e il ritmo, improvvisazione musicale, teatro e ombre cinesi concorrono a definire una sorprendente esperienza sensoriale e interattiva. Qui ogni piccolo spettatore è libero di definire il proprio percorso e d’immaginare la propria storia, immergendosi in un vero e proprio poema di suoni, luci e ombre all’interno del quale abbandonarsi alla magia delle emozioni.