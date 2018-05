Beat Flower infiamma la spiaggia di Fregene: 8 ore di musica no stop

BeatFlower è un party performativo che si ispira alla tradizione hippie.

Nato il 1 Maggio 2016 il brand riscuote già alla prima data un successo notevole portando migliaia di persone a ballare in spiaggia a Fregene (RM) a ritmo di musica house, ospite il dj resident del Dc-10 Circoloco di Ibiza dj SOSSA.

Il party diventa da subito un fenomeno mediatico dove promoter, working , clubbers , giornali online, web-zine e community per il mondo della scena elettronica gli attribuiscono la nomea come il nuovo primo Maggio Italiano. Nell’edizione 2017 l’organizzazione ingaggia un Top dj internazionale come Reboot.



Il 2 giugno il Beat Flower torna a Fregene, al Glauco Beach, per otto ore di musica no stop.



Requisiti minimi? Un look 'stravagante' e tanta voglia di ballare.