Be Rossocinabro, collettiva d'artisti

Be Rossocinabro

12 – 23 novembre 2019



"Noi siamo Rossocinabro. Noi siamo Arte Contemporanea"

Come diceva Jean-Paul Sartre: "esistere è semplicemente essere lì; quelli che esistono si lasciano incontrare, ma non si può mai dedurre nulla ', ci sembra il modo migliore per iniziare questa nuova avventura dieci anni dopo l'apertura della seconda Galleria Rossocinabro a Roma. Ci sono molte opere che abbiamo esposto nelle nostre sale, dalle mostre collettive di artisti di tutto il mondo, alle ultime mostre personali di pittori che hanno ricevuto un grande successo, alla caratterizzazione per l'importanza dei contenuti delle singole mostre finora proposto, oltre centosessanta.

A festeggiare il 10 anno,una collettiva dal titolo BE che oltre a segnare l’inizio dell'undicesimo anno di attività continua la sperimentazione di fusione e combinazione di differenti identità artistiche oltre che culturali. Questo evento fa parte di un programma multiforme di mostre che, anno dopo anno, hanno offerto al grande pubblico l'opportunità di sperimentare da vicino il complesso e vivace mondo dell'arte contemporanea, rendendo tutti gli eventi organizzati da Rossocinabro un'opportunità per il pubblico di vedere e entrare in contatto con opere d'arte accessibili e con artisti di tutto il mondo.

In mostra: Misa Aihara, Janice Alamanou, Suzan Anan, Toni Altenstrasser, Brian Avadka Colez, Marco Azario, Benny De Grove, Izabela Bieryl, Frank Briffa, Wendy Cohen, Benny De Grove, Cees Dert, Onno Dröge, Judy Filipich, Mélissa Follet, Heidi Kaas, Marta Kisiliczyk, Rosana Largo Rodríguez, Kinga Lapot-Dzierwa, Greta Lorimer, Karl Weiming Lu, Elise Mendelle, Elvio Miressi, Bianca Neagu, Mehdi Oveisi, Ann Palmer, Ludwika Pilat, Sal Ponce Enrile, Irena Procházková, Joakim Sederholm, Merja Simberg, Christine Stettner, Annette Elizabeth Sykes, Petra Tiemann, HowardArthur Tweedie, Astrid Ufkes, Vanessa Elaine, Stéphane Vereecken, Diana Wahlborg, Anna Weichert, Ekaterina Zacharova

A cura di Cristina Madini

Sabato 16 Novembre alle 17.00 ci sarà un Tea & Conversation con gli artisti



ROSSOCINABRO

Via Raffaele Cadorna 28

00187 Roma Italia

Tel 06 60658125

https://www.rossocinabro.com/index.htm

rossocinabro@gmail.com



img: Romeo and Juliet - 28 x 41 - self-portrait shot with digital full frame camera – Greta Lorimer (ITA)